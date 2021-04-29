Sanat, tasarım ve iletişim festivali Project'07 başlıyor - Son Dakika

"Bir Varmış Bir Yokmuş: Ev" temalı festival bu yıl pandemi nedeniyle sanatseverlerle online platformlarda buluşuyor. Project'07 festivalinin ilk ayağında Eda Çekil, Eda Gecikmez, Pelin Buzluk, Rezzan Gümgüm, Ekin Bernay, Mk Yurttaş gibi tanınmış sanatçılarla 11'inci ve 12'nci sınıfta öğrenim gören lise öğrencileri bir araya gelecek. Festivalin 3 1 Mayıs itibariyle başlayacak ikinci ayağındaysa sanat atölyelerinin çıktıları sergilenecek. Mor Çatı, Beliz Güçbilmez, Neriman Polat, Serhan Ada, Beral Madra ile düzenlenen söyleşiler ve Mehmet Altuğ Ersoy yürütücülüğündeki film okuma atölyesi sanatseverlere sunulacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin iş birliğiyle hayata geçirilen sanat, tasarım ve iletişim festivali Project'07 başlıyor. Bu yıl yedincisi online olarak düzenlenecek festivalin teması ise "Bir Varmış Bir Yokmuş: Ev" olarak belirlendi. Festival boyunca sanatseverlerle buluşturulacak tüm projelerde "ev" içerisinde barınma ve korunma yerini, dünyayı, zamanı, duyguları ve bedeni içinde barındıran çok katmanlı bir gerçeklik olarak ele alınacak.

Yaratıcı öğrenci festivali iki bölümden oluşacak

Project'07 bu yıl 1 Mayıs tarihinde 11'inci ve 12'nci sınıf lise öğrencilerine açık olacak online atölye çalışmalarıyla başlayacak. Festivalin ikinci ayağındaysa atölye çalışmalarının çıktılarının sergileneceği online bir sergi ile Mor Çatı, Beliz Güçbilmez, Neriman Polat, Serhan Ada, Beral Madra ile yapılacak söyleşiler ve Mehmet Altuğ Ersoy yürütücülüğünde düzenlenecek film okuma atölyesi yer alacak. 1 Mayıs'ta başlayacak atölyeler kolajdan, deneysel çizime, fotoğraftan performansa kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek. Bu atölyeler farklı disiplinlerden yurt içinde ve yurt dışında tanınan sanatçılar tarafından yürütülecek. Türkiye'nin dört bir yanından atölyelere katılacak lise öğrencileri, online ortamda sanatçılarla birlikte üretmenin ve kendilerini ifade etmenin keyfine varacak.

Sanatçılar lise öğrencileriyle online atölyelerde buluşacak

1-2 Mayıs ve 8-9 Mayıs'ta Kırkayak Kültür ile işbirliği içinde Aile Fotoğrafları ve Ev Hikâyeleri adlı atölye düzenlenecek. Eda Çekil tarafından yürütülecek atölyede buralı ve göçmen liseliler bir araya gelip evlerindeki aile albümlerini ve evi/memleketi çağrıştıran objeleri birbirlerine anlatacaklar. 15-16 Mayıs'ta Eda Gecikmez tarafından Fantastik Kolaj Atölyesi yürütülecek. Öğrenciler evde kolayca bulabilecekleri malzemeler ile bedenlerini evleri olarak hayal edecek ve kolaj yapacaklar. 18-25 Mayıs'ta düzenlenecek Öykülerde Ev'de ev temalı altı öykü Pelin Buzluk tarafından liselilerle birlikte değerlendirilecek. Rezzan Gümgüm'ün yürüteceği 22-26 Mayıs tarihlerindeki Çaydanlık Deneysel Çizim Atölyesi'nde yaratıcı çizim olanakları basit ev araç gereçleri kullanılarak deneyimlenecek.Performistanbul'dan 20 Mayıs'ta Ekin Bernay, 27 Mayıs'ta M K Yurttaş yürütücülüğünde liselilerle birlikte beden ve ev temalı performanslar sergilenecek.