KIRKLARELİ - Sanatçı Candan Erçetin baharın müjdecisi Hıdırellez'e özel klip hazırladı - Son Dakika

Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesinin katkılarıyla Hıdırellez'e özel klip hazırladı.

Erçetin, sanatçılar Fehmiye Çelik ve Havva Karakaş, kentteki yerel müzisyenler, "İçimizi ısıtan güneşin enerjisi, içimize çektiğimiz baharın kokusu yarınlar için umudumuz olsun" sloganı ile çevrim içi bir araya geldi.

Yönetmenliğini Murat Tırnak'ın üstlendiği 14 dakikalık klipte yöreye ait türkü ve şarkılar seslendirildi.

Klip, Lüleburgaz Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.