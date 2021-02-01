Sanatçılara taş çıkardı, kardan at büstü yaptı - Son Dakika

- Sanatçılara taş çıkardı, kardan at büstü yaptı

TOKAT - Tokat'ın Artova ilçesinde sanatçılara taş çıkaran vatandaşın kardan yaptığı at büstü görenleri şaşırtıyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde bir çimento fabrikasında çalışan Mehmet Halil Tekin, kardan adeta sanat eserleri oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl kardan köpek yapan Tekin, bu sene kardan at yapmak için kolları sıvadı. Fabrikanın bahçesinde birkaç saat süren çalışmanın ardından ortaya sanat eseri görüntüler ortaya çıktı. Atın baş ve boyun bölgesini yaparak yular bağlayan Tekin, kar beyazı atın yüzünün bazı bölümlerini kömür karasıyla boyadı. Atın baş kısmı kar kütlesine oturtan Tekin, yular bağladığı kardan ata binerek poz verdi. Gerçeğini aratmayan görüntüleri izleyenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.