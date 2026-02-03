Sanatçılardan Senegal'e Çağrı - Son Dakika
Sanatçılardan Senegal'e Çağrı

03.02.2026 23:39
Senegal'de 120 sanatçı, Cumhurbaşkanı Faye'den İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etti.

Senegal'de çeşitli alanlardan 100'den fazla sanatçı Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'a, İsrail'e yaptırım uygulanması için mektup yazdı.

"Apartheid'e Karşı Afrikalı Sanatçılar Kolektifi tarafından "Lettreadiomaye (Diomaye'a mektup)" adresinden yayımlanan mektuba, aralarında ünlü dansçı koreograf Germaine Acogny, Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödüle layık görülen yönetmen Maty Diop, Ken Bugul mahlasıyla tanınan yazar Marietou Mbaye Bileoma'nın da bulunduğu 120 sanatçı imza attı.

Mektupta, Cumhurbaşkanı Faye'dan, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri sonlandırması, Senegal'in kara suları ve limanları üzerinden İsrail'e askeri malzeme transferini engellemesi istendi.

"Hükümetiniz, Gazze'nin enkazından uluslararası hukuku kurtarmak için nasıl bir rol oynayacak?" sorusunun sorulduğu mektupta, Senegal ve diğer Afrika ülkeleri, İsrail'e karşı eşgüdümlü hukuki ve diplomatik tedbirler almak üzere bir yıl önce kurulan küresel devletler bloğu Lahey Grubu'na tam olarak katılmaya davet edildi.

Faye'dan İsrail'in, Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'ndan men edilmesi çabalarına destek de istenen mektupta, "Uluslar, büyüklüklerini kriz anlarında gösterir. Köleliği, sömürgeciliği ve apartheidi yaşamış Afrika, adaletsizliğe ve baskıya 'hayır' demelidir." ifadesi kullanıldı.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya 1960'lı yıllara dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem "Zaire" olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Senegal, İsrail, Güncel, Sanat

