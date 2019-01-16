Sanatı Sokağa Taşıdı

Manisa
'da emekli el sanatları ustası Salih Aslan
, 40 yıldır sürdürdüğü mesleğini seyyar tezgahta yapmaya başladı. Tekerlekli seyyar tezgahıyla sokak sokak gezerek sanatını sürdüren Aslan, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.
Manisa'da Şehzadeler
ilçesinde yaşayan emekli el sanatları ustası 67 yaşındaki Salih Aslan, maddi yetersizlikten dolayı sanatını sokakta sürdürmeye başladı. Aldığı seyyar tezgahla her gün geldiği Mustafa Kemal Paşa
Caddesi üzerinde çeşitli oyma eserler yapan Aslan, eserlerini satışa sunarken, bir yandan da sanatının tanınmasını sağlıyor. Her türlü atık tahtayı keser, bıçak ve testere kullanarak birer sanat eserine çeviren Aslan, sattığı eserlerle günlük ihtiyacını karşılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ayakta tutmaya çalışan Aslan, yaptığı eserleri vatandaşlara gösterme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.
İŞ BULAMADIĞI İÇİN BAŞLADI İş için geldiği Manisa'da iş bulamadığından dolayı yeteneği olduğu el sanatları mesleğine başladığını belirten Aslan, "Uşak Eşme
'den, Manisa'ya geldim. İş bulamayınca çocuk yaşlarda yeteneğim olan el sanatları mesleği ile uğraşmaya başladım. Bu mesleğe bir bıçak, bir testere ve keserle başladım. Burada açtığım dükkanda emekli oldum. El sanatını Manisa'da yaymaya başladım. Kaybolmuş el sanatları mesleğini ayakta tutmaya çalıştım. Burada tezgahımda saz, kaval, zurna, davul tokmakları yapıyorum. Yaptığım dallardan 5 lira, 10 lira kazandığım zaman mutlu oluyorum" diye konuştu. Tezgahında yaptığı eserlerin vatandaşlarca büyük bir ilgi gördüğünü kaydeden Aslan, şöyle devam etti:
"Gençlere burada hitap ediyorum. Bir genç benim burada bıçakla uğraştığımı görünce, onda da yetenek varsa o da uğraşmaya başlıyor. Onun için tanıtmak amacıyla ben sokakta yapıyorum. Yoksa ben evimde de yaparım. Ben burada insanlara sanat ve kültür yayıyorum. Sanattan anlayanlar bana çok ilgi gösteriyor. Vatandaşlar gelip izliyor ve yaptıklarımdan da alıyor."
(İHA)