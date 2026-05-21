Sanatla İyileşme: Sahne Maraş Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanatla İyileşme: Sahne Maraş Etkinliği

21.05.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuş Üniversitesi'nde sanatın afet sonrası rolü konuşuldu, Hakan Hüseyin Gül'e onur ödülü verildi.

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Afet ve İnsani Yardım Kulübü iş birliğiyle "Bir Şehri Sanatla İnşa Etmek: Sahne Maraş'ın Gücü" başlığıyla düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, sanatın afet sonrası iyileşmedeki rolü konuşuldu.

Doğuş Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Afet ve İnsani Yardım Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, yazar ve yönetmen Hakan Hüseyin Gül öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. "Bir Şehri Sanatla İnşa Etmek: Sahne Maraş'ın Gücü" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sanatın toplumsal hafıza, kent kültürü ve afet sonrası iyileşme süreçlerindeki dönüştürücü etkisi konuşuldu.

Moderatörlüğünü Arş. Gör. İdil Özaydın'ın üstlendiği söyleşide, Sahne Maraş deneyimi üzerinden sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığı vurgulandı. Sanatın toplumsal dayanışmayı güçlendiren, ortak hafızayı canlı tutan ve yeniden inşa süreçlerine katkı sunan önemli bir unsur olduğu ifade edildi.

Etkinlik kapsamında kültürel üretimin şehir kimliği üzerindeki etkisi, sanatın bireysel ve toplumsal iyileşme süreçlerindeki rolü ile afet sonrası dayanışma kültürünün geliştirilmesine sunduğu katkılar değerlendirildi. Katılımcılar, sanatın umut, birliktelik ve yeniden başlangıçlar üzerindeki gücüne ilişkin paylaşımları dinledi.

HAKAN HÜSEYİN GÜL'E ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Etkinlik sonunda, sanat ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkılar dolayısıyla Hakan Hüseyin Gül'e Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından Sanat Emekçisi Onur Ödülü takdim edildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatla İyileşme: Sahne Maraş Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
14:29
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:50:09. #7.12#
SON DAKİKA: Sanatla İyileşme: Sahne Maraş Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.