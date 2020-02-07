Sancaktepe Belediyesinde

Sancaktepe Belediyesi, vefatının 100'üncü yılı dolayısıyla Türk hikayesinin önemli isimlerinden Ömer Seyfettin'i gündeme taşıyacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, kültür sanat sezonuna Ömer Seyfettin'in isminin verileceği belirtildi.

Usta yazarı gençlerle buluşturmanın amaçlandığı aktarılan açıklamada, Sancaktepe içerisindeki tüm ortaöğretim okullarında gerçekleşecek "Dersimiz Ömer Seyfettin" etkinliklerinde yazarın anlatılacağı ve kitaplarının hediye edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Ömer Seyfettin, bizi biz yapan isimlerden biri. Ülkemizin en zor yıllarında milli ve manevi değerlerimizi öne çıkararak bütün topluma moral olmuş büyük bir edebiyatçı. 2020 boyunca Ömer Seyfettin'i her yaştan Sancaktepeli ile buluşturup ona vefa borcumuzu ödemeyi düşündük. Umuyorum ki yaptığımız çalışmalar Ömer Seyfettin'in adının yaşamasına katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Dijital müze müjdesi

Proje kapsamında eylül ayında "Pembe İncili Kaftan" oyunu Sancaktepelilerle buluşacak, ekim ayında ise uluslararası çerçevede Ömer Seyfettin oturumu düzenlenecek.

Belediye ayrıca kültür sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçecek "Dijital Müze"yi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetiştirmeyi planlıyor. Müzenin ilk konsepti, Unesco'nun "Farabi Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Farabi ile ilgili olacak.

Sancaktepe'de kentlilik bilincinin artmasına yönelik olarak da "Çek Bir Sancaktepe" isimli kısa film atölyesi kurulacak. Atölyede sözlü tarih, mekan bilinci, tarihi-kültürel miras ve "Bugünün Sancaktepesi" başlıklarıyla izleyicilerle buluşacak olan kısa belgeseller sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.