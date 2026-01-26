Sancaktepe'de 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sancaktepe'de 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sancaktepe\'de 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
26.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sancaktepe'de yapılan operasyonda 83 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir ev ve bir araca düzenlenen operasyonda, 83 kilo 50 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili sokak satıcısı kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Savcılık tarafından verilen izin doğrultusunda önceki gün Sancaktepe ilçesinde bir ikamet ve bir araca baskın yapan polis, 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılara ait ev ve araçta yapılan aramalarda ise 83 kilo 50 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan kişiler, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu operasyonu saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Takip edilen bir araca sevkiyat için yüklenen uyuşturucu ile baskın yapılan evdeki skunk maddeleri ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:10:58. #7.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.