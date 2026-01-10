Sancaktepe\'de Arızalanan Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Sancaktepe'de seyir halindeyken arızalanan otomobil, dinlenme tesisinde durduktan kısa süre sonra alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. yönetimindeki 34 KED 663 plakalı otomobil, seyir halindeyken arızalandı. Sürücü, aracı yol üzerindeki dinlenme tesisine çekti. Kısa süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL