SANCAKTEPE'DE BEBEĞİNİ ÇÖPE ATAN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE BEBEĞİNİ ÇÖPE ATAN ANNE TUTUKLANDI

05.04.2022 17:57
SANCAKTEPE'DE BEBEĞİNİ ÇÖPE ATAN ANNE TUTUKLANDI

SANCAKTEPE'de 29 Mart günü bebeğini çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Pervin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANCAKTEPE'de 29 Mart günü bebeğini çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Pervin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe'de, yeni doğan bebeğini 29 Mart günü çöp konteynerine atan anne Pervin Y. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Pervin Y., emniyetteki ifadesinde, eşi ile müşterek 5 çocuğunun olduğunu, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini, 28 Mart günü gece saat 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu, eşinden korktuğu için banyoda beklettiğini, daha sonra çöp konteynerine attığını söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şüpheli Pervin Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliyi 'Konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Pervin Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtiraz üzerine gözaltına alınan Pervin Y. 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE BEBEĞİNİ ÇÖPE ATAN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika


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