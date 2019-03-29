Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Minibüsçü Terörü Kamerada

Sancaktepe'de Minibüsçü Terörü Kamerada

1 saat önce

Sancaktepe'de bir hatlı minibüs şoförü kırmızı ışığa aldırmadan ters yöne girdi.

Sancaktepe'de Minibüsçü Terörü Kamerada, System.String[]
Sancaktepe'de bir hatlı minibüs şoförü kırmızı ışığa aldırmadan ters yöne girdi. Dönüşün yasak olduğu yoldan giren sürücü yol üzerindeki tırla kafa kafaya gelerek tehlikeye sebep oldu. Minibüste o esnada yolcu olup olmadığı bilinmezken, faciaya davetiye çıkaran sorumsuz sürücü cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde dün 18.45 sıralarında meydana geldi. Bir hatlı minibüs sürücüsü seyir halinde olduğu yolda kırmızı ışığın yanmasına aldırmadan aracıyla ters yöne girdi. Ardından sürücü dönüş yapmanın yasak olduğu kavşaktan bir anda karşı şeride girdi. Sorumsuz sürücü o esnada yoldaki tır ile kafa kafaya geldi. Daha sonra ters yönde ilerleyen sürücü, minibüs ile ara sokağa girerek gözden kayboldu. Minibüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, sorumsuz sürücü trafikte tehlike saçtı. Kırmızı ışığa ve yasak tabelasına aldırış etmeden kuralları alt üst eden minibüs sürücüsü, yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüs kırmızı ışıkta beklerken aracının önünü karşı yola sokuyor. Dönüşün yasak olmasına aldırmayan sürücü bir anda karşı şeride girerek tır ile kafa kafaya geliyor, ters yönde ilerliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Yenidoğan Mahallesi, Sancaktepe, 3. Sayfa
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