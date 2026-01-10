Sancaktepe'de Otomobilde Yangın

Sancaktepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu Samandıra mevkisinde ilerleyen Ç.K. idaresindeki 34 KED 633 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü Ç.K, otomobili emniyet şeridine çekti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler otoyolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.
