Sancaktepe'de Silahlı Şüpheli Tutuklandı

Sancaktepe'de, silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve güvenliğin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 Ocak'ta İnönü Mahallesi'ndeki otoparkta durumundan şüphelenilen bir kişi tespit edildi.

Otoparkta yapılan kontrollerde şüpheli E.A'nın (36) üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 çelik yelek ele geçirildi.

Şüpheli, sorgusunda silahlı eylem gerçekleştirmek amacıyla adrese geldiğini itiraf etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.