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Olay, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 aileden birinin sünnet düğününden gelen gürültüden rahatsız olan diğer aile, sünnet düğününde bulunan kalabalığa saldırdı. Tartışmayla başlayan olay alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sancaktepe'de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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