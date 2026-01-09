Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Sancaktepe merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 4 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda, 8 şüpheliye yönelik, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
