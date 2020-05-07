Sancaktepe'de yasağa rağmen kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

SANCAKTEPE'de koronavirüs denetimlerini sürdüren polis ekipleri kumar oynandığını belirlediği 2 iş yerine yaptığı baskında, hıfzıssıhha kanunu ve kabahatler kanunu kapsamında 16 kişiye 57 bin lira para cezası kesti. İş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sancaktepe Atatürk Mahallesindeki bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Adrese dün saat 18.00 sıralarında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kumar makinesi ele geçirilirken, içerideki 9 kişinin kumar oynadığı ve alkol aldıkları tespit edildi. İş yeri sahibi Hüseyin K.(46)'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Aynı gün Sarıgazi Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir işyerinde de kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese düzenledikleri operasyonda iş yerinde bulunan 7 kişiden 5'inin kumar oynadıklarını belirledi. İş yerinde bulunan 7 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, kumar oynayan 5 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 1225 lira para cezası uygulandı. Kumar parası olduğu düşünülen 1080 80 liraya ise polis tarafından el koyuldu.

Atatürk ve Sarıgazi Mahallelerindeki iş yeri sahiplerine 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçunda adli işlem yapılırken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

- İstanbul