Sancaktepe'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sancaktepe'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sancaktepe'de meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

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Atatürk Caddesi'nde seyreden 34 ES 0529 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybederek önündeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yol kenarında tamir için bekleyen 4 araca çarparak yan döndü.

Olayda kamyonet sürücüsü ve çarpan otomobilin sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Caddede güvenlik önlemi alan polis, yolu bir süreliğine trafik akışına kapattı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Kazayı yapan oğlunun yerine suçu üstlendi

Kazanın ardından olay yerine gelen D.G., polis ekiplerine, otomobili oğlunun değil kendisinin kullandığını söyledi. Durumdan şüphelenen polis, babayı gerçeği söylemesi için uyardı. Baba da kazayı oğlunun yaptığını itiraf etti.

Atatürk Caddesi, Sancaktepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:05 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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