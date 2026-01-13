Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibi, beyin kanserinin en agresif türlerinden biri olarak bilinen glioblastoma üzerine yürüttükleri son araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Fareler üzerinde yapılan deneylerde tümörlerin tamamen yok edildiğini açıklayan Sancar, elde edilen bulguların bilim dünyasında geniş yankı uyandırdığını ifade etti.

FARELER ÜZERİNDE BAŞARI SAĞLADI

Sancar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmada elde edilen bilimsel gelişmelerin, temel bilim açısından memnuniyet ve umut verici olduğunu belirtti. Çalışmalarına gösterilen ilgi ve övgü dolu mesajlar için teşekkür eden Sancar, kamuoyunda yer alan deneysel başarıların, bu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini vurguladı.

EN AZ İKİ YILA İHTİYAÇ VAR

Sancar, bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi için kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek bunun için en az 2 yıl daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

HAYATTA KALAM SÜRESİNE BELİRGİN KATKI SAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Nobel ödüllü bilim insanı Sancar ve ekibi, glioblastoma (GBM) tedavisinde kullanılan TMZ ile EdU molekülünün birlikte kullanımının, tümör baskılama etkisini artırdığını ve hayatta kalma süresine belirgin katkı sağladığını tespit etmişti.

Çalışmada, kombinasyonun laboratuvarda üretilen 3 farklı insan glioblastoma hücre grubunda, beyinlerine tümör yerleştirilen farelerde ve doğrudan hastalardan alınan glioblastoma tümör dokuları üzerinde denenmişti.

Araştırmada, DNA'ya katılan EdU molekülünün hücre tarafından "hasar" olarak algılandığı ve bu sayede, hücrenin molekülü dışarı atarak DNA'yı onarmaya çalıştığı görülmüştü.