Sanchez'den Gençleri Sosyal Medyadan Koruma Sözü

05.02.2026 21:17
İspanya Başbakanı Sanchez, gençleri sosyal medyanın zararlarından koruyacak yasal düzenleme sözü verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gençleri sosyal medyanın "zehirli ve cezasız dünyasından" koruyacağına dair söz verdi.

Sanchez, Bilbao kentinde düzenlenen Ulusal Sanayi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 16 yaş altına sosyal paylaşım ağlarına erişimin yasaklanması ve bu ağların yöneticileri üzerinde yasal kontrolün artırılması yönündeki açıklamaları sonrasında kendisini eleştiren teknoloji şirketlerinin sahiplerinden Elon Musk ve Pavel Durov'a karşılık vermeye devam etti.

Sosyal paylaşım ağlarında sınırlama ve kontrol getirerek gençleri "bu ağların zehirli ve cezasız dünyasından koruyacaklarını" kaydeden Sanchez, teknoloji oligarklarına "Bizi yıkamayacaklar." diye seslendi.

Sanchez, "Devletin gücü demokrasilerimizi maruz kaldıkları saldırılardan, karşılaştıkları zorluklardan ve aynı zamanda oğullarımızı ve kızlarımızı, ne yazık ki sosyal medyanın dönüştüğü zehirli, cezasız dünyadan korumak içindir." dedi.

ABD'li iş insanı, X ve Space X şirketlerinin sahibi Musk ve Telegram uygulamasının kurucu ortağı ve teknoloji sektöründeki Rus iş insanı Durov'ı kastederek, "Kimileri düzenlemenin kontrolle ilgili olduğunu, siyasetin zorbalık olduğunu, kurallar koymanın yeniliği sınırladığını söylüyor." diyen Sanchez, şöyle devam etti:

"Ancak neredeyse temel soruları hiç sormuyorlar. Ben vatandaşlarla bu soruları paylaşmak istiyorum. Bu yeniliği neden istiyoruz? Hakları genişletmek için mi yoksa bu hakları riske atmak için mi? Demokrasiyi güçlendirmek mi yoksa zayıflatmak mı? İnsanların yaşamlarını iyileştirmek mi yoksa birkaç kişinin cebini doldurmak mı? Aldatmayı normalleştiren ve güçlendiren, gizliliği bir meta haline getiren bir teknoloji mi istiyoruz?"

Durov'un, dün kendisine yönelik getirdiği "özgürlükleri tehdit ettiği ve tehlikeli" olduğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Sanchez, "Bir teknoloji oligarkının milyonlarca vatandaşın cep telefonlarına sızıp onlara yalan söyleyebildiği bir toplum mu istiyoruz?" sorusunu yöneltti.

İspanya Başbakanı "Bence cevap kesinlikle hayır olmalı. Bizi yıkamayacaklar çünkü aklın, toplumsal çoğunluğun ve demokrasinin sesi, algoritmanın bu tekno-oligarkları tarafından kesinlikle bastırılamayacak." şeklinde konuştu.

Sanchez'in 3 Şubat'ta Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki konuşmasında sosyal paylaşım ağlarına yönelik sınırlama ve kontrol getireceklerini açıklamasının ardından önce Musk, ardından da Durov kendisini eleştirmişti.

Musk, "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir." derken, Durov da İspanya Başbakanının uygulamaya koymayı planladığı düzenlemelerin "internet özgürlüklerinizi tehdit ettiğini" ve "tehlikeli" olduğunu öne sürüp, bunu İspanya'yı "koruma kisvesi altında bir gözetim devleti haline dönüştüreceğini" iddia etmişti.

Sanchez, teknoloji patronlarının bu açıklamalarına, "Tekno-oligarklar havlasınlar. Bu bizim yolumuza devam ettiğimizin bir işaretidir." karşılığını vermişti.

Kaynak: AA

