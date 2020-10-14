- (Özel) Sandalyeli ve kovalı "çocuğumu dövdün" kavgası - Son Dakika

- (Özel) Sandalyeli ve kovalı "çocuğumu dövdün" kavgası

Kağıthane'de bir taksici ve ailesi çocuğunu dövdüklerini iddia ettikleri aileye saldırdı

Tehdit ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavgada taksici aracına da zarar verdi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir taksici ve ailesi çocuklarını dövdüklerini iddia ettikleri aileye sandalye ve kovalarla saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 01.00 sıralarında kağıthane Gültepe mahallesi Ülkümen Sokak da meydana geldi edinilen bilgiye göre Adnan Çimen ve ailesi taksici Eyüp Erik ve ailesi tarafından "çocuğumuzun kolunu kırdınız" iddiasıyla saldırıya uğradı. Saldırıda Erik ve ailesi Çimen'in bulunduğu eve, kova ve sandalye fırlattı. Dakikalarca süren kavgada tehdit ve hakaretler havada uçuşurken, taksicinin fırlattığı eşyalar nedeniyle aracı da zarar gördü.

Kova ve sandalyeli kavga kamerada

Olayın ardından ertesi gün Eyüp Erik aracında zarar geldiğini söyleyerek Çimen ailesinden para teklif etti. Çimen ailesinin teklifi reddetmesi üzerine kavga yeniden alevlendi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle de kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.