Sandalyenin boşluk kısmına parmaklarını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Eve gelen sağlık ekipleri de çocuğun tedavisini gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, plastik sandalyeyi keserek, çocuğun sıkışan parmaklarını kurtardı.

Artuklu ilçesi Karaca lojmanlarındaki evinde oyun oynarken plastik sandalyeye parmaklarını sıkıştıran 3 yaşındaki Nisa, annesinin yardımı ile parmaklarını sıkıştırdığı yerden çıkartamadı.

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