Sandıkçı: "Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz" - Son Dakika

Sandıkçı: "Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz.

Sandıkçı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizin öncelikli olan temel sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Başalan Mahallesini ziyaret etti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Başalan Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Sandıkçı vatandaşlarla tek tek hasbihal ederek sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Gıda kolisi ve hijyen paketi yardımı

Başalan Mahalle Muhtarı Salim Öztürk ve beraberindeki heyetle birlikte ihtiyaç sahibi aileleri tek tek gezen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hal hatırlarını sorduğu ailelere gıda kolisi ve hijyen paketi yardımında bulundu. Gelişen ve değişen Canik hayaliyle gece-gündüz çalıştıklarını ifaden eden Başkan Sandıkçı, "7'den 77'ye herkese her kesime hizmet götürmekle yükümlüyüz. Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizin öncelikli olan temel sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Alt yapı, üst yapı gibi yaşam konforumuzu etkileyen temel sorunlarımızın çözümünde diğer kırsal mahallelerimizde olduğu gibi burada da 1 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük mesafeler kat ettik. Ufkumuz, vizyonumuz, hayalimiz oldukça geniş. Bu konuda problem yok. Ancak Canik'i gerçek mana da yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için planlı ve programlı bir şekilde önceliklerimizi belirleyerek hareket etmemiz gerekiyor. Bir yerde içmeye suyumuz yokken başka bir yerde lüks olarak görülebilecek harcamalar yapamayız. İmkanlarımızı adil ve hakkaniyet ölçüsünde kullanıyor gelişimi hep birlikte tüm mahallelerimizle birlikte yakalamaya çalışıyoruz. Hizmet rotamızı bu şekilde belirledik. Hedefini bilmeyen yelkenliye hiçbir rüzgar fayda etmez" diye konuştu.

"İşimiz gücümüz Canik, rotamız hizmet"

Mahallelerdeki sorun ve beklentilere vakıf olduklarını söyleyerek sözlerine devam eden Başkan Sandıkçı, "Bizim işimiz gücümüz Canik. Rotamız da hizmettir. Hizmet anlayışımızı da her fırsatta dile getiriyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine derman olabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz çalışacağız, koşacağız, koşturacağız. Hem temel sorunlarımızı çözecek hem de ilçemizin gelişim ve değişimine katkı sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. Bugüne kadar da sosyal belediyecilik ile yatırım belediyeciliğini dengeli bir şekilde sahaya yansıttık. Gönül belediyeciliği ise zaten bizim hayat düsturumuzdur. Bugün burada Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla birlikte çok detaylı bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelerimizle bir araya geldik. Onları tek tek gezdik, her daim yanlarında olduğumuzu söyleyerek çeşitli yardımlarda bulunduk. Bu yardımlarımız gayet şeffaf bir şekilde tüm mahallerimizi kapsayacak bir çalışma disiplini ile dağıtılıyor. Başalan Mahallemizin gönlü güzel insanlarına ilgileri nedeniyle hassaten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başalan Mahallesi sakinleri ziyaretleri nedeniyle Başkan Sandıkçı'ya teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - SAMSUN

Sandıkçı: Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz
Sandıkçı: Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz
Sandıkçı: Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz
Sandıkçı: Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz
Sandıkçı: Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz

Pandemi Sosyal Destek, Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Canik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sandıkçı: 'Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:16:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıkçı: "Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei