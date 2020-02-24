Sandıklı Belediyesi kuru meyve standlarını çoğaltıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı Belediyesi kuru meyve standlarını çoğaltıyor - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi kuru meyve standlarını çoğaltıyor

7 saat önce

Sandıklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketilen kurutulmuş meyvelerin ünü hızla yayılıyor.

Sandıklı Belediyesi kuru meyve standlarını çoğaltıyor, System.String[]

Sandıklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketilen kurutulmuş meyvelerin ünü hızla yayılıyor.


Kurutulmuş meyve serasında özenle hazırlanan ürünler, Sandıklı'da olduğu kadar çevre il ve ilçelerde de en çok rağbet gören ürünlerin başında geliyor. Stant talebinde bulunan kuruluşların istek ve taleplerini yerine getiren Sandıklı Belediyesi, kurutulmuş meyve stantlarını her geçen gün fazlalaştırmaya devam ediyor.


Hüdai Kaplıcalarında bulunan Thermal Park Otel, Gürses Thermal Otel, Sandıklı Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri, Hüdai Kaplıca Şifa Kafe, Hüdai Kaplıca Market, Afyonkarahisar Erkmen Belediyesi Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi, Adalya Dinlenme Tesisleri, Sandıklı Kültür Evi, Bera Okul Kantini gibi 10'un üzerinde satış noktasında hizmet vermeye başladı.


Kargo ile vatandaşlara ürün siparişlerinin gönderildiği kurutulmuş meyve serasında ilerleyen günlerde yeni stant noktalarının kurulması beklendiği, beklenilenden fazla sayıda ürün siparişi gelmesiyle birlikte kurutulmuş meyve serasının tam kapasite ürün yetiştirmek için çaba sarf ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Kaplıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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