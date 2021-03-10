Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Kızık Caddesi'nde Mustafa Sarıtaş'a ait tek katlı ahşap bir evin çatısı henüz sebebi bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden ev sakinleri, Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri tarafından çatıda yoğunlaşan yangına müdahale edildi.

Yangında yaralanan olmazken, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.