Sandıklı'da çifçilere lavanta fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilere lavanta fidesi dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım törenine katılan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, burada yaptığı konuşmada, "Kuru tarım arazilerinde ekiminin kolaylıkla yapıldığı ve zahmetsiz bir bitki olan lavanta fidelerini çiftçilerimizin ekmesini istiyoruz. Kozmetikten ilaç sanayisine kadar farklı sektörlerde kullanılan lavanta, bölgemizdeki arazilere uyum sağlamış durumdadır. İnşallah lavanta, ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak örnek bir ürün olacak." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından çiftçilere, lavanta fideleri dağıtıldı.