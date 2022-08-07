Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı sonrası ilçede sağanak yağış akşam saatlerinden başladı. Sağanak yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yeni sanayi sitesinde bulunan 10 iş yeri yağmur suyu nedeni ile zarar gördü. Su baskınlarında iş yerlerinde maddi hasarlar meydana gelirken, esnaf kendi imkanları ile suları tahliye ettiler.

Kaynak: İHA

Karahisar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı - Son Dakika

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