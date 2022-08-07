Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı - Son Dakika
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Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı

07.08.2022 20:52

Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yağan sağanak yağış sonrası çok sayıda iş yerini su basarken, Sandıklı Belediyesi'ne bağlı ekipler ise müdahalede yetersiz kaldı.

Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yağan sağanak yağış sonrası çok sayıda iş yerini su basarken, Sandıklı Belediyesi'ne bağlı ekipler ise müdahalede yetersiz kaldı.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı sonrası ilçede sağanak yağış akşam saatlerinden başladı. Sağanak yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yeni sanayi sitesinde bulunan 10 iş yeri yağmur suyu nedeni ile zarar gördü. Su baskınlarında iş yerlerinde maddi hasarlar meydana gelirken, esnaf kendi imkanları ile suları tahliye ettiler.

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Kaynak: İHA

Karahisar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı - Son Dakika
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