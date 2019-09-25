Sandıklı'da Tarla Günü etkinliği

Sandıklı ilçesinde Tohumluk Ayçiçeği Üretimi ve Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Kusura köyündeki programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, meclis üyeleri, sponsor firma temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Vali Tutulmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tarla günü üretimin de simgesidir ve gelecek üretimdedir. Bizim üretimi arttırmamız lazım. Üretimi arttırdığımız zaman güçlü oluruz. Aynı zamanda ihtiyaçlarımızı da daha kolay gidermiş oluruz. Afyonkarahisar'ımız gıda ve üretim alanında da iyi bir konumdadır. Ayçiçeği tohumu üretiminde 2. sıradayız, haşhaşta, patateste, kirazda, vişne de hep iyi bir üretim sıralamasındayız. Bundan sonraki süreçte de tohumluk üretiminde de Afyonkarahisar önemli bir il olacak. Esas önemli olan husus ise bu üretimin yüzde 80'inin ihracata gidiyor olmasıdır."

"Bin 200 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapıldı"

Afyonkarahisar'ın tarımda uzun yıllardır iyi üretim yaptığını belirten Tutulmaz, hasat edilen mahsullerin de yüksek fiyata satılması gerektiğini vurguladı.

Toplum yeniliklere şüpheli yaklaştığını aktaran Tutulmaz, "Bu yıl bin 200 dekar alanda ayçiçeği üretim yapıldı. Ben inanıyorum gelecek yıllarda bu üretim 2 ya da 3'e katlar. İnsanlar bu üretimi görünce bu alana yöneleceklerdir. Artık bundan sonra alternatif ürün olarak ayçiçeğinin olması güzel bir gelişme. Ayrıca arazilerimizin münavebe sistemi ile ekilmesi büyük bir etki sağlayacaktır. Bu da güzel bir gelişme. Üretmek güzeldir. Bu sebeple üretelim, üretelim, üretelim diyorum. Bu etkinliğin ülkemize ve ilimize bereket getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından biçerdövere binen Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri ayçiçeği tarlasında hasat yaptı.