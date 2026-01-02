Sandıklı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezi ve bir köyde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, H.İ. ile S.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
