Sandıklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Sandıklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sandıklı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
30.01.2026 22:33
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, istihbarat sonucu takibe alınan otomobilde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 7 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen kristalize madde, uyuşturucu madde emdirildiği değerlendirilen bir gram ıslak peçete, bir kırmızı reçete ile verilen ilaç, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan pipe diye tabir edilen 3 aparat ile toplam 14 bin 890 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler A.Ö, M.D. ve C.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları devam ediyor.

Son Dakika Güncel Sandıklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sandıklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
