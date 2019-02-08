Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı
Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, ziyaretlerine devam ediyor.
İlk olarak NATO servis istasyonunu ziyaret eden Çöl, buradaki çalışmalar ve yapılan hizmetler konusunda yetkililerden bilgi alarak, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.
Çöl, AK Parti Sandıklı teşkilatı kurucuları, eski yöneticileri, eski ilçe başkanlarından oluşan bir heyet ile işyerlerinde bir buluşma gerçekleştirdi.
Partinin kurucuları ve ilk yönetim kurulu ile önceki dönem ilçe Başkanı Ahmet Özeski'nin iş yerinde bir araya geldiklerini dile getiren Çöl, "Sandıklımız için konuştuk, destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Temizlik İşleri Personelinden Başkan Çöl'e teşekkür yemeği
Sandıklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Başkan Mustafa Çöl'ün adaylık süreci ile sendikal hakların belediye işçilerine verilmesi dolayısıyla bir teşekkür yemeği düzenlendi.
Yemekte konuşan Çöl, "Gece gündüz temizlik işlerinin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışan işçi kardeşlerimizi göstermiş oldukları gayretlerden dolayı tebrik ediyorum. Söz
verdiğimiz sendika sözleşmesini imzalamanın ve sizlerin yüzündeki memnuniyeti görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ben sürecin hepimizin adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.