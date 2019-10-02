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Sandıklı'dan kısa kısa

1 saat önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.


Hüdai Kaplıcalarındaki Termal Huzurevi'ni ziyaret eden Başkan Çöl, Müdür Hüsrev Bayar'dan bilgi aldı.

Burada tüm yaşlıların haftasını kutlayan Çöl, "Değerli büyüklerimizin sadece bugün değil, senenin 365 günü yanlarındayız. Onların daha iyi ve huzurlu ortamlarda rahat bir ömür geçirmeleri için bütün gücümüzle onların hizmetindeyiz. Bu özel günü onların yanında geçirmek istedik." dedi.

Başkan Çöl, daha sonra huzurevi sakinleri ile sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Sandıklı'da aşure etkinliği

Sandıklı ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.


Taptuk Emre Mahallesi'nde özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kaymakam Tortop, etkinlikte yaptığı konuşmada, şifa bulmaya gelen hastalarla aşurelerini paylaşmaktan son derece mutluluk duyduklarını söyledi.

Mustafa Çöl, Sandıklı, Termal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:52 Kaynak: AA
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