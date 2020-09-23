Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop'un da yerinde incelediği denetimlerde Sandıklı Merkez İstasyon Caddesi ve Yunus Emre Bulvarı ile Hocalar Kavşağında trafik uygulaması yapıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, gürültü kirliliğiyle çevreyi rahatsız eden motosikletlerin önüne geçmek adına denetimlerin yapıldığını vurguladı.

İlçe merkezinde çıkardıkları gürültü nedeniyle çevreye rahatsızlık veren ve tescilsiz motosikletlerin, oluşturulan asayiş uygulama noktalarında denetlendiğini kaydeden Tortop, "Vatandaşın huzur ve güvenliği adına denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." dedi.

Sandıklı Kadın Kültür Evi muhtar eşlerine tanıtıldı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları doğrultusunda oluşturulan Sandıklı Kadın Kültür Evi konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

İlçede muhtar eşlerine Kaymakam Eflatun Can Tortop'un eşi Reyhan Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün eşi Esra Çöl öncülüğünde tanıtımı yapılan Kadın Kültür Evi'nde okuma yazma kurslarının da devam ettiği belirtildi.

Sandıklı Kadın Kültür Evi Sorumlusu Sosyolog Esra Baykal, kültür evini tanıtarak burada yapılacak olan faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Reyhan Tortop, buraya toplumun her kesiminden kadınların gönül rahatlığıyla gelebileceğini söyledi.

Tortop, "Sizlerden istediğimiz, mahallelerinizdeki kadınların sosyalleşme ve diğer tüm alanlarda gelişimleri için yapılacak programlara yönlendirme noktasında destek vermenizdir. Bu sayede kadınlarımızın daha donanımlı, kaliteli ve özgüvenli bir şekilde sosyal hayata katılmalarına vesile olmanızı bekliyoruz. Mahallenizdeki kadınları sizler bizlerden çok daha iyi tanıyorsunuz. Sizlere inanıyor ve güveniyorum." ifadesini kullandı.

Sandıklı, Kadın, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

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