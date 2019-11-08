Son Dakika Haberleri: Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'dan Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Güncel Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'dan Mevlid Kandili mesajı

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'dan Mevlid Kandili mesajı

6 saat önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'dan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Kaymakam Tortop, mesajında; "Alemlere rahmet olarak gönderilen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesine Mevlid Kandili adı verilmiştir. O'nun aracılığı ile insanlığa gönderilen İslam dini başlangıcından zamanımıza kadar uzanan süreçte, rahmet, adalet, barış ve paylaşmak gibi önemli ilkeleri her zaman önde tutarak umutsuz ve çaresiz gönüllerin ümit ve ışık kaynağı olmuştur. Bizlere düşen, her sözü ve davranışı insanlığın ufkunu açan Peygamberimiz, Hz. Muhammed (S.A.V)'i kendimiz ve çevremiz olarak yeniden anlamak ve O'nun bize kazandırdığı, tevazu, hoşgörü, kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, sadakat, vefa, hak ve doğru olanı temsil etme, haklının yanında yer alma, gibi değerlere hayatımızda yer vermektir. Bu geceyi sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanlarla kucaklaşma için de bir fırsat olarak görmeliyiz. Mevlid Kandilinin, vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, Sandıklılı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Eflatun Can TORTOP, Mevlid Kandili, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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