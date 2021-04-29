Sandıklı OSB'deki yatırımlar incelendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde son zamanlarda hız kazanan faaliyetler yerinde incelenirken yatırımcılardan bilgiler alındı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Cem Yavuz ile birlikte yapılan yatırımları inceledi.

İlçede yakın zamanda faaliyete başlayacak baharat fabrikası, et işleme, mobilya, plastik üretim, prefabrik ve çelik yapıları, yem fabrikası ve meyve sebze işleme tesisini ziyaret eden heyet yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

OSB'deki yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yatırımlar ile birlikte ilçede birçok kişinin istihdam edileceğini belirtti.

???????Kısa sürede çalışmaların tamamlanarak işçi alımlarına başlanacağını kaydeden Çöl, OSB'deki yatırımların da devam edeceğini ifade etti.