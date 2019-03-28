Sandron Botticelli'nin Tablosu Gerçek Çıktı

RÖNESANS döneminin en önemli ressamlarından İtalyan Sandron Botticelli'nin sahte olduğu sanılan tablosu gerçek çıktı.

RÖNESANS döneminin en önemli ressamlarından İtalyan Sandron Botticelli'nin sahte olduğu sanılan tablosu gerçek çıktı. İngiliz uzmanlar, Botticelli'nin 'Narlı Madonna' adlı tablosunun temizlerken eserin üzerindeki kalın sarı verniği kazıdıktan sonra tablonun gerçek olduğunun anlaşıldığını vurguladı. Kapsamlı testler sonucu Botticelli'nin 15. yüzyılda Floransa'da eserlerini ürettiği bir atölyeden çıktığının tespit edildiğini ifade etti.



'GERÇEĞE YAKIN'



English Heritage adlı yardım kuruluşundan Rachel Turnbull, "Resim biçemsel olarak imitasyon olamayacak kadar gerçeğe yakın. Ayrıca kullanılan kavak tuval gibi malzemeler, aynı zamanda kullanılan teknik, aynı döneme ait" dedi. Cambridge Üniversitesinden Sanat Tarihi Profesörü Paul Joannides, "Floransalı diğer çağdaş ressamlar gibi Botticelli de, popüler olan eserlerinin daha uygun fiyatlı versiyonlarını ve adaptasyonlarını yaptığı bir aktif atölyeye sahipti" ifadelerini kullandı. 'Narlı Madonna' tablosunun orijinali Floransa'daki Uffizi sanat galerisinde sergileniyor.

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