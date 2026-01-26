Sanık İbrahim Halil Ö: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu, bu yüzden kendimi kaybettim" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sanık İbrahim Halil Ö: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu, bu yüzden kendimi kaybettim"

Sanık İbrahim Halil Ö: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu, bu yüzden kendimi kaybettim"
26.01.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını ağır yaralayan İbrahim Halil Ö., davasında 8'inci duruşma bugün görüldü.

Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını ağır yaralayan İbrahim Halil Ö., davasında 8'inci duruşma bugün görüldü. Sanık İbrahim Halil Ö, "Aile reisi olmama rağmen kimse tarafından dinlenmediğimi düşündüğüm için kendimi kaybettim" dedi.

Gaziantep'te 2024 yılında tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını ağır yaralayan İbrahim Halil Ö., davasında 8'inci duruşma bugün Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile avukatları, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Savunması alınan sanık İbrahim Halil Ö., "Her ne kadar soruşturma aşamasında verdiğim ifademde eşimin uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimi belirtmiş olsam da, huzurda vermiş olduğum ifadem doğrudur ve geçerlidir. O dönemde hem eşimden hem de oğlumdan şüphelenmekteydim. Ancak eşim ve oğlum benden kaçtıkları için, kendilerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarını hiç sormadım. Olay sırasında kendimi korumak amacıyla bıçağı savurdum. Damadımı ya da kızımı bıçaklamak gibi bir niyetim yoktu. Tüfeği balkondan aşağı attım. Bıçağı çektim, Hanifi'nin üzerime bıçak ve tüfekle geldiğini düşündüm. Soruşturma aşamasında damadımı aradığımı ve yakalasaydım öldüreceğimi söylemiş olsam da, elimde yalnızca tüfek vardı, bıçak yoktu. Ayrıca yakalasaydım öldürmek gibi bir kastım bulunmamaktaydı, amacım yalnızca onu bulup konuşmaktı. Aile reisi olmama rağmen kimse tarafından dinlenmediğimi düşündüğüm için kendimi kaybettim. Her ne kadar bu olayda damadımı öldürmek istediğime dair bir beyanda bulunmuş olsam da, kimseyi öldürme kastım yoktur. En fazla yaralama düşüncesi söz konusu olabilir. Bu nedenle huzurda vermiş olduğum ifadem esas alınmalıdır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay geçmişi

Olay, 13 Mayıs 2024 tarihinde Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Ö. (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Ö. (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B.(23) ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Ö. hayatını kaybederken İ.E.Ö. ile damat Hanifi B. ise ağır yaralandı. Olay sonrası yakalanan katil zanlısı Halil Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sanık İbrahim Halil Ö: 'Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu, bu yüzden kendimi kaybettim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Başkentte panik yaratan ihbar Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı
Robbie Williams, Beatles’ın rekorunu kırarak tarihe geçti Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti
28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor

13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
13:01
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 14:49:35. #7.11#
SON DAKİKA: Sanık İbrahim Halil Ö: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu, bu yüzden kendimi kaybettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.