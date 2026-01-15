Şanlıurfa Adliyesi\'nde Kavga: 2 Yaralı

Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davası sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların çekildiği kavgaya adliye polisi müdahale ederken, çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
