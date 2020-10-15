Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere hijyen seti - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere hijyen ve eğitim seti dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hafta okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte maske, kolonya, dezenfekte mendil ve okul gereçlerinin yer aldığı hijyen ve eğitim setleri öğrencilere ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesinde Dr. Cavit Özyeğin İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere hijyen ve eğitim setlerini dağıttı.

Beyazgül, salgınının tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, bununla mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Beyazgül, "Maske, sosyal mesafe ve temizlik noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplum olarak tedbirleri aldığımız zaman bu illetten inşallah kurtulacağız. Dikkatli olmaya devam etmeliyiz.

İnşallah bir an önce bu salgından tüm insanlık kurtulmuş olur." ifadelerini kullandı.

Başkan Beyazgül, dağıtımın ardından okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.