Şanlıurfa\'da 10 Katlı Binada Yangın

Şanlıurfa'da 10 katlı binanın giriş katında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 10 katlı bir binanın hışır katındaki bir dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan ise binadaki vatandaşları tahliye etti. Yangından etkilenen olmazken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA