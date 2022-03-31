Şanlıurfa'da 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

31.03.2022 11:17
Şanlıurfa'da 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'nin (25) Karaali Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.D'yi kovalamaca sonucu tarlada yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Erzurum'da evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı Erzurum'da evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı Ankara'da 11 hırsızlık olayını aydınlatıldı Ankara'da 11 hırsızlık olayını aydınlatıldı

Dolandırıcılık, Şanlıurfa, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:46:25. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement