Şanlıurfa'da durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kamyonda 2 bin 400 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde durumundan şüphelendikleri 3 kamyonu durdurdu. Kamyonlarda arama yapan ekipler, çeşitli yerlerine gizlenmiş 2 bin 400 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Sürücüler hakkında işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:42 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 3 kamyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika