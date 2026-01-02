Şanlıurfa'da 318 Yolda Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
Şanlıurfa'da 318 Yolda Ulaşım Sağlanamıyor

Şanlıurfa\'da 318 Yolda Ulaşım Sağlanamıyor
02.01.2026 16:53
Vali Şıldak, kar nedeniyle 318 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını, yolların açılacağını duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte 318 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamadığını belirterek, bugün ya da yarın yolların açılacağını öngördüklerini söyledi.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Ali Naci Aldemir'in katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Şıldak, Karayolları ile tüm belediyelerin kapanan yolların açılması ve tuzlama çalışmaları konusunda yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.

Yolda kalanlara gıda ve gerekli yardımların yapıldığını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"Kış tedbirleri kapsamında 3 bin 900 civarında personel ve 865 araç görev ifa etti. 24 saat esaslı kriz merkezi çalışmasını bugün devam ettiriyoruz. En önemli hususlardan biri de elektrik kesintilerini gidermek ve acil sağlık hizmetlerini aksama olmaksızın yürütmekti. Bütün bu çalışmalar geniş bir koordinasyon altında yürütüldü. Eğitime ara verme kararlarımızı zamanında alarak bu konuda da herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını sağladık. Şu an itibarıyla trafiğe kapalı olan yollarımız Viranşehir-Diyarbakır yolu, Siverek-Çermik yolu, Siverek-Viranşehir yolu ve Bozova-Hilvan yolu. İnşallah bunların da tamamını bugün açmış olacağız. Diğer Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki tüm yollarımızda trafik akışı normaldir, açıktır."

318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İnşallah bugün itibarıyla kar etkisinin yol açtığı olumsuzlukları tamamlamış olacaklarını anlatan Şıldak, "Şu an itibarıyla 318 kırsal mahalle yolumuzun ulaşımı henüz sağlanamıyor. Çalışma devam eden kırsal mahalle yolu sayısı ise 199'dur. 318 yolun bugün değilse bile yarın Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerinin çalışmaları sonucunda açılacağını öngörüyoruz. Elektrik verilemeyen, enerji sağlanmayan kırsal mahalle sayımız ise 157'ye düştü. Tüm kurumlar ve sahada görev yapan tüm personele gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 318 Yolda Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 318 Yolda Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
