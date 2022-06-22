Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül

22.06.2022 18:07
Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül

Bayındır Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanlığı, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişileri engelleyen tapu memurlarını plaketle ödüllendirdi.

Bayındır Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanlığı, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişileri engelleyen tapu memurlarını plaketle ödüllendirdi.

Bayındır Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişileri engelleyen tapu memurları için tören düzenlendi.

Sendikanın il başkanı Veysel Ergin, Haliliye Tapu Müdürü Levent Pamukçu, müdür yardımcısı Endam Kıyançiçek, tekniker Nurullah Özer ile bilgisayar işletmeni Murat Yılmaz'a plaket verdi.

Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen zanlılar, tapu memurunun dikkati sonucu tespit edilmiş ve suçüstü yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Memur Sen, Şanlıurfa, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül - Son Dakika
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