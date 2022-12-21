Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığında mermiler havada uçuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığında mermiler havada uçuştu: 1 ölü, 2 yaralı

21.12.2022 08:54

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşayan akrabaların tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin havada uçuştuğu olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş., E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

MİNİBÜSLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı'nda pompalı tüfekle aracında saldırıya uğrayan İ.Ş. bir araca çarparak durabildi. Minibüsteki İ.Ş. ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığında mermiler havada uçuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:25 Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 18,66 seviyesinden işlem görüyor
10:21 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
10:12 16 denizci yaralı, kaptan kayıp! Yanan gemiye yardım eli uzatan balıkçı feci anlar hakkında konuştu: Birinin bacağı dizinden kopmuştu
10:08 Aynı yıl içerisinde kiraya 3 kez zam yapmak istediler! Tepki gösteren kiracı kadın, ev sahibinin akrabaları tarafından dövüldü
09:55 "Bıçaklandım" diye bağıran adamın yardımına sadece tek bir kişi koştu: Herkes seyrediyordu
09:58 Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen Avrupa Yakası itirafı: Karakterlere yazabileceğim bir hikaye kalmadığı için diziyi bitirdik
09:42 64 yaşındaki Banu Alkan'dan herkesi şoke eden sözler: Her an hamile kalabilirim
09:38 Taliban kadınlara üniversite eğitimini yasakladı! Tepki toplayan karar Türkiye'den de sert eleştiri aldı
09:33 Gençler ailelerin kavga etmesi sonrası nişan attı, Yargıtay'dan nişanlı kız için, "rezil olma" tazminatı
09:31 MTV zam oranı netleşti, peki hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? İşte o liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 11:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığında mermiler havada uçuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement