Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı 'nda pompalı tüfekle aracında saldırıya uğrayan İ.Ş. bir araca çarparak durabildi. Minibüsteki İ.Ş. ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığında mermiler havada uçuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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