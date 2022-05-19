ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi

19.05.2022 13:25

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ses sistemine gizlenen 267 kaçak cep telefonu yakalandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ses sistemine gizlenen 267 kaçak cep telefonu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda şüpheli hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekipler yaptığı detaylı aramada, aracın bagajındaki ses sistemi içerisine gizlenmiş 267 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı. ???

ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi
ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi
ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi
ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi
ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da ses sistemi içerisinde 267 adet cep telefonu ele geçirildi Şanlıurfa'da ses sistemi içerisinde 267 adet cep telefonu ele geçirildi ŞANLIURFA - Garaj duvarı içindeki boruya gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi ŞANLIURFA - Garaj duvarı içindeki boruya gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:50:48. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Aracın ses sistemi içerisine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement