Şanlıurfa\'da Başkanlık Seçiminde Kavga

Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimi sırasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde oy kullanmaya gelen bazı gruplar arasında salon dışında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Bölgede görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar kısa sürede dağıtılırken, atılan taşlar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, 5 adayın yarıştığı alanda geniş güvenlik önlemleri alırken, grupların tamamen dağılması için uyarılarını sürdürüyor.

Müdahale sırasında düşen bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.