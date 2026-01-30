Şanlıurfa\'da Cinayet Zanlısı Dronla Yakalandı

Şanlıurfa'da aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince dron destekli operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklamaya yönelik arama kararı bulunan B.B.'nin adresine dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli ilçeye bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan cinayet şüphelisi, ilçe jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
