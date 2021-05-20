Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yunus Emre Murat idaresindeki 63 L 4517 plakalı traktör, ilçe kırsalındaki Kural Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Murat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Murat'ın cenazesi, olay yerindeki ekiplerin incelemesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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