Şanlıurfa'da dondurucu soğuklar etkili oluyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

Bölgede etkili olan soğuk hava etkisini sürdürürken Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan Koçali Baba türbesindeki süs havuzu buz tuttu.

Hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında olduğunu belirten Cumali Özsoy, "Havalar gerçekten soğuk ve musluklardan sular akmaz durumda, borulardaki sular dondu. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Akar sular bile dondu." dedi.

Öte yandan yüksek kesimlerde yağan kar manzarası da kartpostallık görüntüler oluştu.