Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11.11.2025 22:34  Güncelleme: 23:16
Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, park yeri yüzünden sünnet düğünü sahipleriyle tartışan bir kişi av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Yaralanan 16 yaşındaki İklimya Subay hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşunun davetlilere ateş açması sonucu yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi.

DÜĞÜNÜ KANA BULADI

İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahsın av tüfeği ile kalabalığa ateş açması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

22:43
Ahmet Özer serbest bırakıldı
Ahmet Özer serbest bırakıldı
20:14
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
19:49
Gürcistan’da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
19:10
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
18:48
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
18:39
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
SON DAKİKA: Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
