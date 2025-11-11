Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşunun davetlilere ateş açması sonucu yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi.

DÜĞÜNÜ KANA BULADI

İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahsın av tüfeği ile kalabalığa ateş açması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.